Laskesuusaliidu IBU presidenti kahtlustatakse majanduskuriteos

IBU teatel on nad uurimisest teadlikud, kuid laskesuusatamise katuseorganisatsioon ei soostunud detaile kommenteerima, vahendab AP. Rootslase sõnul pole talle uurimisest ametlikult teada antud.

Küll märkis Dahlin, et on teadlik erinevatest poliitiliselt laetud spekulatsioonidest ja järeldustest, mis on tema suhtes tehtud. «Süüdistused šokeerivad mind ja neil pole mingit alust. Ehkki ma pole midagi valesti teinud, teen võimudega igakülgset koostööd.»