Rahvusvaheline jalgrattaliit lubab venelastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda, aga õnneks pole tipptiimides just palju venelasi. Heal tasemel meestest saab välja tuua Aleksandr Vlasovi ja Pavel Sivakovi, kuid viimane hakkas pärast Venemaa tungimist Ukrainasse sõitma Prantsusmaa lipu all, kuna tema on sõjale vastu. Muide, Itaalias sündinud Sivakov on üles kasvanud just Prantsusmaal.