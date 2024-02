Tuhanded eestlased reisivad igal aastal Kanaari saartele, mis on üheks meie rahva lemmik reisipaigaks. Juba peagi võib kuumas turismipaigas toimuda ka autoralli MM-sari, mille nimel sealsed korraldajad kõvasti vaeva näevad.

«Meile on pakutud võimalust korraldada MM-etappi kahel järjestikusel aastal. Samas on WRC-sarja promootoritel tarvis ka suurt eelarvet. Kui saaksime korraldada võistlusi kahel järjestikusel hooajal, siis saaksime sellega oluliselt kulusid kokku hoida. Aga oleme saanud kinnitust, et Kanaari saartele loodetakse MM-sarja ikkagi tuua,» lausus Kanaari saarte omavalitsuse nõunik Aridany Romero väljaandele Automovilismo Canario.