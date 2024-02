VIDEO ⟩ Valitsev meister alustas EM-valiksarja katastroofiliselt

Hispaania mängija Alberto Diaz (palliga), teda on katmas Belgia kõige resultatiivsemaks mängijaks kerkinud Retin Obashohan (paremalt teine).

Valitsev korvpalli Euroopa meister Hispaania kaotas EM-valiksarjas teise mängu järjest, kui jäi võõrsil 53:58 (14:11, 12:8, 13:21, 14:18) alla Belgiale. Kaotused Läti ja Belgia vastu tähendavad, et Hispaanial on EM-valiksarjas kaks kaotust, kuid sellest rohkem kardetakse, et kehvad esitused võivad vajutada pitseri etteastele olümpia kvalifikatsiooniturniirile.