Belgias 14. koha saanud Mihkels: päris esimestega kaasa ei jaksanud minna

«Olen enesetundega esimese klassiku kohta päris rahul. Kannatasin küll terve võistluse palju ning sattusin sõidu alguses ka pisikesse kukkumisse, kuid peale tõusudeni jõudmist, kus esimene pandi täiega ja mille järel saime 35-mehelise pundiga eest, jõudis kohale, et ma ei ole ainuke, kellel raske on. Järgnevatel tõusudel pandi samamoodi edasi ja see punt lagunes meil veel ära. Päris esimestega kaasa ei jaksanud minna,» ütles Mihkels Eesti Jalgratturite Liidu pressiteate vahendusel.