«See on olnud üks tõeliselt erakordne seiklus, kuid kõik head asjad saavad ükskord otsa. 2023/2024. hooaeg on minu viimane hooaeg mäesuusatajana,» kirjutas 31-aastane norralanna Instagrami tehtud postituse juurde.

«Olen õnnelik, et saan lõpetada enda tingimustel, kuid olen jätkuvalt pühendunud, et hooaja viimasel võistlusel hästi esineda. Seega pole see viimne hüvastijätt, vaid lihtsalt minu viis anda teile kõigile teda, et ma kavatsen väga armastatud spordi selja taha jätta, mis tõi minu ellu meeletult palju erilisi inimesi,» jätkas Mowinckel.