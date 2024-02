Maardus selgusid talvised discgolf'i Eesti meistrid

Naiste võitja Kaidi Allsalu kiitis talviseid olusid, märkides, et hea hooldus ning lühikesed rajad aitasid hoida viskeid kontrolli all. Ta jagas ka õppetundi sellest, et plaani muutmise asemel tuleks keskenduda ja leida lahendusi raskustele. Hannes Kurn, meeste võitja, avaldas rõõmu oma parima PDGA ringi üle vabariigi sünnipäeval ning tänas korraldajaid ja sõpru. Olgu öeldud, et Hannes Kurni teise talviste võistlusringi mitteametlik PDGA reiting oli 1070.