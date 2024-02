Hamiltoni Ferrarisse siirdumine tekitas võimaluse, et järjekordne vormelilegend naaseb F1-sarja

«Mina olen kuulnud, et Sebastian Vettel tahab taas autosse istuda. Mõistagi tuleks tal selle nimel kõvasti vaeva näha, kuid me kõik nägime, mis juhtus aktsiaturgudel, kui Lewis Hamilton Ferrarisse liikus – see pani rahaveskid tööle,» andis Sky eetris Bahreinis toimunud hooajaeelseid testisõite kommenteerinud sakslane mõista, et F1-sarjas ei keerle asjad ainult ümber kiiruse ja tulemuste.