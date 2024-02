Jukka Toijala: imelised kutid ja imelised fännid!

Ta tänas väga hea ettevalmistuse teinud abilisi Heiko Rannulat ja Indrek Reinbokki ning võttis võidu põhjused ühte lausesse kokku: «Olime ründelauas väga agresiivsed, näitasime kaitses väga suurt kirge ja järgisime väga täpselt mänguplaani. See on meie jaoks väga hea võit, kuid neli mängu on selles valiksarjas veel ees. Loodetavasti püsivad kõik terved ja saame samamoodi jätkata.»