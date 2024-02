Eesti korvpallipublik pani leedulastel käe värisema, kuid oli ka üks erand

Madala skooriga mängus olid Leedu resultatiivseimateks kogenud mehed Edgar Ulanovas ja Tomas Dimša, kes viskasid vastavalt 16 ja 14 punkti. Leedu koondise peatreener Kazys Maksvytis nentis, et sellel on kindel põhjus, miks kõik mängijad ennast kindlalt ei tundnud.

«Kõik ei suuda karjuvate tribüünide ees pead külmana hoida. Need, kellel on kogemust Euroliigast ja mujalt, said sellega paremini hakkama,» lausus Maksvytis portaalile basketnews.lt.