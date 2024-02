«Mul on neli tütart. Olen neid kõiki mingil hetkel treeninud. Olen andnud ka poistele trenne ja tean, et nad mängivad hoopis teise kiiruse ja jõuga kui tüdrukud. Meeste ja naiste korvpall on erinev mäng,» ütles Vermonti naiskonnda peatreener Chris Goodwin, kelle hinnangul on transsoolise vastase vastu mängides suur oht vigastada saada.