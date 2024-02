Johannes Erm läheb MMile rekordisihiga

«On õige aeg rekord purustada,» andis Erm intervjuus ERRile mõista, et neli aastat tagasi püstitatud seitsmevõistluse tippmargi (6114 punkti) aeg on ümber saanud.

Kuivõrd tegemist on olümpia-aastaga, jätavad paljud sportlased sisehooaja vahele: nõnda on ka Glasgow's stardis kõigest 11 mitmevõistlejat. Kõige võimsam isiklik rekordi on võistlustulle astuvatest meestest ette näidata Simon Ehammeril (6363).

Ülejäänud meeste tippmargid: Ken Mullings (6340), Sander Skotheim (6318), Makenson Gletty (6230), Jente Hauttekeete (6131), Johannes Erm (6114), Harrison Williams (6042), Ondrej Kopecky (6035) ja Vilem Strasky (5981).

Lisaks on võistlustules veel Markus Rooth, kes meeste vahenditega veel seitsmevõistlust teinud pole, kuid on siiski arvestatav jõud: tema kümnevõistluse tipptulemus on nimelt 8604 punkti.

Kuigi Erm läheb Glasgow's starti rekordisihiga, siis konkreetse punktisumma peale ta ei mõtle. «Alles 1000 meetri jooksu eel hakkavad mõtted selle peale liikuma. Kui on võimalus, siis karistan teised võistlejad ära,» märkis Erm, kes tänavu viinud teivashüppe tippmargi näiteks 5.05-lt 5.07-le.

Kuigi MMi eel oli tervisest tulenevalt õhus ka veidi küsimärke, otsustas Erm lõpuks ikkagi ennast proovile anda. «Mitmevõistluses on alati väike vigastuse oht, aga minu arvates on üks võistlus kümne trenni eest,» sõnas ta. «Minu jaoks on sise-MM-il kõige olulisem näha, millised on minu nõrgad kohad, et ma saaksin olümpia-aastal võimalikult kõvad tulemused teha.»