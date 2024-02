Ajaloolise EM-medali võitnud Selevko sai enda käsutusse uhke Mercedese

Mercedes-Benzi müügi- ja teenindusettevõte Veho AS jätkab traditsiooni – kui Euroopa meistrivõistlustele sõitmiseks andis ettevõte vendadele Selevkodele ja nende tiimile Mercedes-Benz V-klassi mahtuniversaali, et teekond Kaunasesse oleks võimalikult murevaba ja turvaline, siis tänutäheks suurepärase esinemise ja hõbemedali eest sai vanem vend Aleksander enda kasutusse kompaktse ja mahuka A-klassi Mercedese.

«Meil läheb praegu hästi ja valmistume koos vennaga maailmameistrivõistlusteks. Mu vend ongi minu suurimaks motivaatoriks nii treeningutel kui võistlustel, sest me paneme mõlemad vastastikku arenema ja iga päev paremaks muutuma,» rääkis Aleksandr oma praegusest võistluste-eelsest argipäevast. «Töötame edasi selle nimel, et edukalt esineda ka MMil. Suurt tuge annavad meie poolehoidjad, Eesti inimesed – on väga meeldiv, kui sind tänaval ära tuntakse, see annab jõudu edasi pingutamiseks.»

Veho sõidukite ärisuunajuhi Keijo Kaasiku sõnul on ettevõttel suur au olla abiks ja toetajaks noore iluuisutaja sportlikul teekonnal. «Loodame, et meie väike kingitus Aleksandrile tubli soorituse eest EM-il on talle abiks, et turvaliselt ja mugavalt Eestis olles liigelda. Hoiame talle pöialt märtsis eelseisvateks maailmameistrivõistlusteks Kanadas,» ütles Kaasik.

Veho poolt Aleksandrile võimaldatud A-klassi Mercedes-Benz on sobilik just noorele juhile esimeseks autoks, kuna on varustatud Mercedesele omaselt kõigi juhiabi süsteemidega, mis teevad sõidu igati turvaliseks. Väljast kompaktne, kuid seest ruumikas auto mahutab nii trennivarustust kui ka toredaid teekaaslasi.

«Mulle see auto väga meeldib, ilus, vilgas ja võimas. Sellega on väga mõnus sõita ja oma vanasse autosse tagasi nüüd enam küll ei kipu. Mugavust ja välimust hindangi autode juures kõige rohkem,» jagas Aleksandr eismeseid sõidumuljeid. Auto jääb tema kasutusse kaheks kuuks.