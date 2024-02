NBA legend sõlmis ajaloo tulusaima lepingu

Warriors teatas, et Kerriga sõlmiti mitmeaastane tehing, mille täpsemad üksikasjad jäävad avalikkuse eest varjatuks. Siiski teatas ESPN, et tegemist on kaheaastase lepinguga, mille väärtus küündib 35 miljoni dollarini. Nõnda hakkab Kerr teenima ühe hooaja eest 17,5 miljonit dollarit.