FOTO ⟩ Laskesuusalegend Fourcade postitas haruldase pildi

Prantslase ja tema armastatu Hélène peres sirgub kolm last. 2015. aastal sündis neile esimene tütar Manon, poolteist aastat hiljem teine tüdruk Inés ja tunamullu novembris poeg Hugo.

35-aastane Fourcade võitis karjääri jooksul 13 MM- ja viis olümpiakulda, millega ta on Prantsusmaa läbi aegade edukaim olümpiasportlane. 2020. aastal suusad ja püssi varna riputanud legend oli äraütlemata võimas ka MK-sarjas, kuna on MK-sarja seitsmekordne üldvõitja.

MMide, OMide ja MK-sarja peale on Fourcade'il 83 võitu, millest rohkemat pole kellelgi ette näidata. Tõsi, küllap lööb tema rekordi varsti üle endine kange konkurent Johannes Thingnes Bø, kel on 81 esikohta.

Sealjuures ei saa jätta märkimata, et Fourcade võttis oma seitse MK-sarja üldvõitu järjest vahemikus 2011–2018. Tema seeria lõpetas just norralane Bø, kes on parim olnud neljal hooajal.