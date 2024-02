Kanter asub iseennast troonilt tõukama: praegune rekord on ikkagi paganama kõva

Gert Kanteri (vasakul) ja Kristjan Čehi koostöö on toonud sloveenile juba MM-tiitli. Tänavu jahitakse mõistagi olümpiakulda, kuid võimalusse korral ka sisemaailmarekordit.

Kui Gerd Kanter ületas 2009. aastal märtsis ligi 29 aastat püsinud Wolfgang Schmidti kettaheite sisemaailmarekordi (66.20) – Kanteri heide oli 69.51 –, sõnas ta: «Võib loota, et minu tulemus püsib sama kaua!» Saatuse tahtel näeb ta nüüd aga vaeva, et see nii ei läheks.