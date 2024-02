Jakob Kulbin sai kodusel laskesuusatamise MMil kaela hõbemedali

«Ideaalne kindlasti polnud. Selleks pidanuks võitma, et ideaalne oleks. Aga tiirudega jään rahule, sest lasin ikkagi neli nulli. Olen küll korra varem seda lasknud, aga individuaalis, kus seda on kergem teha. Mass-stardis on see kindlasti raskem. Sõidu osas ütleksin, et keskmine: ei midagi erilist, aga täiesti kehv ka polnud. / --- / Pean rahul olema. Tegin täna endast parima, aga üks mees oli parem. Pigem olen selle [eilse sprindi] viienda koha ja tänasega rahul.»