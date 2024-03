Selver/TalTech krooniti tulises finaalis Balti liiga meistriks

Pealinna klubi tuli viimati Baltikumi meistriks hooajal 2020/2021, mil Selveri nime all alistati finaalis 3:2 Saaremaa VK. Eelmisel hooajal ei jõudnud Selver/TalTech finaalturniirile ja üle-eelmisel kaotas veel TalTechi nime kandnud klubi finaalis Tartule.

Väga suurt rolli kandnud 18-aastane Tristan Täht tõi ka mängu viimase punkti ja kogus lõpuks 16 punkti. «Täiesti kirjeldamatu tunne, ma ei suuda isegi lauseid kokku panna! Olime neljandas geimis 3-4 punktiga maas ja ikka raske oli. Aga ma uskusin lõpuni, et me suudame tõestada,» kommenteeris nurgaründaja võitluslikku finaali.

Bigbanki meeskonna peatreener Alar Rikberg sõnas, et finaal pakkus ilusa etenduse. «Oli finaali vääriline võitlus lõpuni välja, Selveril jätkus lõpuks rohkematel meestel viiendaks geimiks värskust. Meil sai see otsa neljanda keskel. Neid hoidis mängus rünnakujõud ja servikiirus ja eks vahepeal oli õnne ka. Neil on kvaliteeti palju ja otsustavatel hetkedel kaks koondise temporündajat selle mängu ära teevad, samuti noor Tristan Täht. Aga arvestades meie seise, tegime vinge tagasituleku, vaid täpp jäi I-le panemata.»