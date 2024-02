Eelmisel esmaspäeval tuli avalikkuse ette, et alluv süüdistab Hornerit ebasobivas käitumises. Kuigi süüdistuse sisu pole avalikustatud, levis esialgu meedias, et intsident toimus jaanuaris Kitzbühelis mäesuusatamise MK-sarja etapil, mida meeskonnaliikmed külastasid.

De Telegraaf, mis ka skandaali alguses huvitavaid detaile jagas, teatas lisaks, et Horner saatis naiskolleegile seksuaalseid sõnumeid ning see ei alanud jaanuaris, vaid on kestnud juba pikemat aega.