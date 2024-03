Muutused on tulnud pika vinnaga, aga vähemalt on WRC-l nüüd tulevikuplaan

Kõige olulisem uudis oli, et 2025. ja 2026. aastal jääb WRC tippklassiks Rally1, kuid juba järgmiseks aastaks eemaldatakse sellelt hübriidajam, et kulusid vähendada. Lisaks luuakse edasiarendatud Rally2-autod, rahvakeeli Rally2+, mis hakkavad ilmselt konkureerima Rally1-autodega. Autod muudetakse võimsamaks, lisatakse suurem turbokõri, paremad pidurid ja aerodünaamika.

Oluline on täpsustada, et WMSC on FIA kõige kõrgem täidesaatva võimu organ ning kuigi praegu pole kõikide muudatuste tehnilised detailid paigas, siis ilmselt juhtub see hiljemalt juunis.