JÄRELVAADATAV ⟩ TalTech ei jõudnud naiste Balti liigas finaali

Senistes mängudes on TalTechile enim punkte toonud Marily Lass, kes on 250 silmaga liiga viies skooritegija. 193 punktiga paikneb üldises pingereas 11. kohal Kätriin Põld. RSU/MSG naiskonna resultatiivseim pallur Karmena Struka on 280 punktiga teisel ja Agija Ankevica 270 punktiga neljandal kohal.