Eestlane üllatas F1 MM-debüüdil neljanda kohaga

Mullu F2 MM-sarjas kolmandaks tulnud ja parima uustulnuka auhinna pälvinud Arand istub nüüd F1-paadis, mis on maailma kiireim veemoto paadiklass. Need arendavad kiirust üle 220 km/h, neil on 400 hobujõudu, kaaluvad 550 kg ja stardikiirendus 0-100 km/h on kolm sekundit.