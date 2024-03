Eestlane sai FIAs tähtsa positsiooni

Varasemalt FIA suletud teede komisjoni asepresident olnud Abel lisas, et esimene ülesanne on mõistagi uue komitee käivitamine. «Tööd on kindlasti palju. FIA on ülemaailmne organisatsioon ja lisaks alade eripäradele peame tegevuses ja otsustes arvestama ka regioonide ja riikide eripäradega, kohalike autospordiliitude erineva võimekuse ning paljude muude asjaoludega,» sõnas Abel.