Proovivõistlus on oluline selle poolest, et kui ülehomme ei õnnestu ilmaolude tõttu hüppemäest alla tuhiseda, võetakse suusarajale mineku aluseks just tänane võistlus. Lamparteri edu Retteneggeri ees on neli sekundit, Seidlit ja norralast Espen Björnstadi edestas ta 14 sekundi jagu.