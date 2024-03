Läänerindel muutusteta: Verstappen oli kiireim ja tõusis maailmameistritega ühele pulgale

Tiitlifavoriit Verstappen on nüüd võitnud 33 ajasõitu, millega hoiab vastavas pingereas maailmameistrite Jim Clarki ja Alain Prostiga viiendat kohta. Rekord on täna üheksandana lõpetanud Lewis Hamiltoni käes, kes on parim olnud 104 kvalifikatsioonis.