Oh ei! Kalev/Cramo liidri Kirvese hooaeg on läbi

Väga mitmekülgne mängumees on olnud põlvetraumaga kimpus ning Cramo teatas täna sotsiaalmeedias, et Kirves käis operatsioonil. Eelduse kohaselt kulub 200 cm pikkusel ääremängijal/tsentril taastumiseks kolm-neli kuud ehk sel hooajal ta enam väljakule ei tule.

Hooaja esimeses pooles teise põhitegija Hugo Toomi põlvevigastusele kaotanud Cramo jaoks on Kirvese rivist langemine väga suur hoop. On ju kevadel ees kõige otsustavamad mängud, seda nii kodustel meistrivõistlustel kui ka PAF Eesti-Läti liigas, kus Cramo käes on põhihooaja liidrikoht.