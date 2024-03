Briti valitsus hoiatas Saksa õlle eest

Foto on illustratiivne.

Jalgpalli EM-finaalturniiri alguseni Saksamaal on jäänud 104 päeva, kuid tähelepanu on pallimurult nihkunud eemale. Üllatuslikul kombel tegi Suurbritannia valitsus avalduse, millega hoiatas saareriigi jalgpallifänne Saksamaa õlle eest, mis on oluliselt kangem, kui kodumaa toodang.