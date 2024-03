Super! Eesti rattur tegi karjääri parima tulemuse tipptuuril

«Algne plaan oli Gerbeni (Thijsseni – toim.) peale sprintida, kuid kuna oli raske lõpuga etapp ja finiš oli samuti 600 meetrit künka otsa, siis oli suhteliselt ruttu selge, et talle on seda natuke liiga palju. Seega öeldi raadiosse et keskenduksin ise sprindile,» rääkis Mihkels võistluse järel. «Olin ilusasti positsioonil, kuid viimasel 100 meetril ei olnud enam piisavalt jalga, et päris esikolmiku koha eest sprintida. Siiski olen väga rahul, sest olen esimest korda sellise tasemega sõidul esiviisikus.»