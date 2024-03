KES TA ON ⟩ Johannes Erm – endine jalgpallur, kelle peres on kamaluga tiitleid

1998. aasta 26. märtsil sündinud Johannes Erm, või Juss, nagu teda sõprade hulgas tuntakse, on pärit sportlikust perest. Isa Andres Erm on mitmekordne Eesti meister moodsas viievõistluses, Johannese onu Tõnis Erm on kolmekordne maailmameister rattaorienteerumises.