WRC uuenduste eestvedaja: Rally1 saab kõige populaarsemaks ralliautoks

Läinud nädalal kinnitas rahvusvahelise autoliidu (FIA) maailma mootorispordinõukogu (WMSC) ralli MM-sarja tulevikusuuna. Üks WRC töögrupi juht ehk uuendused välja pakkunud David Richards arvab, et nelja aasta pärast on uuenduskuuri läbinud ja seeläbi soodsamaks muutuv Rally1-auto WRCs populaarsem, kui on praegune Rally2-auto.