Sukles Ilvese sponsorite udustamisest: tegemist on ERRi juhtimisveaga

«Tegelikult esimene mõte tuleb isegi mitte sponsorluse vaid juhtimise kohta. Kui ERRi eritoimetused suhtuvad erinevalt sponsorlogode näitamisse, siis on tegemist juhtimisveaga. Avalik-õiguslikul ringhäälingul peaks olema ühtne seisukoht, kuidas ja mismoodi neid logosid näidata.

Kristjan Ilves 21. veebruari «Ringvaates». Foto: jupiter.err.ee

Kui läheme konkreetsemalt selle juhtumi juurde, siis tegelikult on nukker. Kui meil on olemas erasponsorid, kes usuvad sportlasesse ja investeerivad temasse, ja nagu me teame, spordis pole sajaprotsendiline õnnestumine kindlustatud. Nii võiks ka avalik-õigusliku ringhäälingu huvi natukenegi tagasi anda neile, kes on uskunud meie sportlastesse. Minu meelest oli see kõik üle võlli, see udustamine ja neid kõiki logosid võinuks näidata,» selgitas Sukles Vikerraadio saates «Spordipühapäev». Vaata 21. veebruaril eetris olnud «Ringvaate» intervjuud (alates 45.30).

Ilvese toetajaks on ka Alexela, mille suuromanik Heiti Hääl arvab, et selline käitumine ei soodusta spordi toetamist. «Eestis on ilmne, et riiklikust rahastusest spordile ei piisa. Need sportlased, kes on kuskile maailma tippu jõudnud, kuskil kaks kolmandikku eelarvest katavad nad isiklike toetajate arvelt.

Pärast riik tekitab ise olukorra, et sa pead neid häbenema, kes on sind aidanud saada selleks, kes sa oled. Sellega riik ei soodusta spordi või kultuuri toetamist. See lähenemine on väiklane,» ütles Hääl.

Heiti Hääl. Foto: Sander Ilvest