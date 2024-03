KUULSUSTE HALL ⟩ Gerd Kanter – üliharuldane eksemplar

Rebase-Rauli tarkus ja Team 75 Plus

Sellest seisust algas Kanteri väga eriline ja ebatõenäoline tõus maailma parimaks. Maadluse jaoks pehmeks ja korvpalli jaoks kangeks tunnistatud hilisele alustajale polnud alles enam kuigi palju eksimisruumi. Ei piisanud enam sellest, et teha õigeid asju, asju tuli teha õigesti. Just selle teise poolega oli häda.

Abikäe ulatas Raul Rebane, kes on Kanteri esmakordset nägemist heiteringis meenutanud nii: «Liigutused olid hirmus kõverad. Pärast esimest karglevat pööret oli tasakaalust väljas ja seejärel kähmas ketta koleda röögatuse saatel lendu. Käsi tundus küll hästi kiire olevat. Ketta lend oli rohkem juhuse asi, ikka lipa-lopa, mõnikord pööras veel õhus ringi ka. Kaugele oli näha, et tahe käis oskustest kõvasti üle. Sealt vist jäigi tiksuma mõte, et kui see tahtmine oskaks…»