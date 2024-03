WRCd võib ees oodata tülikas lepinguvaidlus

Läinud nädala keskel tulnud uudis, et Rally1-autodelt kaob 2025. aastal hübriidajam, tekitas paljudes positiivseid emotsioone, kuid Saksamaa ettevõtte Compact Dynamicsi peakontoris oli olukord vastupidine. Just see firma on hübriidajamite tarnija ning mullu uuendatud lepingu põhjal teevad nad seda 2026. aastani. Seega võib WRC-sarja ja Compact Dynamicsit ees oodata tülikas lepinguvaidlus.