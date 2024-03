Norra suusastaar ütleb ära sadadest tuhandetest eurodest

25-aastane Norra murdmaasuusataja Kristine Skistad on praegu üks maailma säravamaid sprindistaare. Üllataval kombel on naine aga sisuliselt haihtunud, kui me räägime kohalolekust sotsiaalmeedias. Spetsialistid on hinnanud, et selline suhtumine on läinud talle maksma sadu tuhandeid eurosid lisasissetulekut.