Kas WRC reform toob sarja uusi autotootjaid?

Aastaid Citröeni Rally2-autoga võistelnud prantslane Yohan Rossel on otsustega rahul. «Oli selge, et midagi tuleb ette võtta ja ka nemad (FIA – toim) said sellest aru. Nüüd on küsimus selles, millises suunas iga autotootja liikuda soovib,» ütles Rossel Prantsusmaa Rallye Sporti veebisaidile.