Põhjamaade suurim pokkeriturniir lõppes leedulaste kaksikvõiduga

Läbi aegade suurim Kings of Tallinn 2024 kestis kümme päeva ning selle käigus krooniti 27 karikavõitjat. Eestlased suutsid turniiridest võita neli, lisaks Aleksandr Hlabovile oli Paul Koppe parim PLO 4/5 Cards Mystery Bounty turniiril, Markkos Ladev 5000-eurose osalustasuga NLH Highroller turniiril ning Jaanus Veste NLH Turbo turniiril.

23. veebruarist 3. märtsini toimunud Kings of Tallinn on Põhja-Euroopa suurim pokkerifestival, mida korraldati juba kümnendat korda. Sündmuse korraldajad on Olympic Casino ja OlyBet.