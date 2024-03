32-aastane Thibus võitleb ajaga, et pääseda sel suvel kodumaal toimuvale Pariisi olümpiale. Takistuseks on positiivne dopinguproov, kui tema organismist avastati anaboolset steroidi ostariini.

Thibus sai positiivsest proovist teada veebruari alguses ning on pärast seda võidelnud oma puhta nime eest. Ta on appi võtnud advokaadi ning loodab tõestada, et ei tarvitanud dopingut meelega.