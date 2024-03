Meedia: Verstappenil on võimalus Red Bullist lahkuda ja liituda Mercedesega

26-aastane Verstappen on kolmekordne maailmameister ning tema leping Red Bulliga kehtib 2028. aasta lõpuni. Saksamaa meedia andmeil on hollandlasel lepingus aga lisaklausel, mis võimaldab tal meeskonnast lahkuda ka hooaja lõpus.

2022. aastal tehtud uues lepingus on väidetavalt punkt, mis muudab Verstappeni vabaagendiks, kui tiimist lahkub ka pikaajaline nõuandja Helmut Marko. F1 Insider ja Saksa ajaleht Bild teatasid oma allikatele tuginedes, et Verstappen on oma tuleviku Red Bullis sidunud 80-aastase Markoga.