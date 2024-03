Suusataja avameelselt MK-karussellist: kõik magavad üksteisega, see oli täiesti hull

Suurbritannia suusataja James Clugnet avaldas imestust, et kui ta MK-sarjaga liitus, siis said kõikide koondiste sportlased nii hästi läbi, et peaaegu kõik magasid üksteisega. Pöörasele elule tõmbas pidurit 2020. aastal lahvatanud koroonapandeemia.