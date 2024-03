Olümpiavõitja Salumäe meie seast lahkunud esimesest treenerist: sinust jääb mälestus kui hoolivast õpetajast

Caspar on meedias välja toonud, et Jüri oli selline mees, kes kunagi ei andnud alla. Karm, range ja pürgis alati sihtide poole, mis tegi temast väga hea treeneri. Ka Casparile õpetas ta eelkõige enesekindlust ja raskuseid ületama, sest sihikindlus viib eesmärgile. Caspari sõnu on kinnitanud teine teenekas rattatreener Kaido Kriit, kes alustas oma teekonda Jüri käe all sportlasena treenides. Ta on välja toonud, et Jüri suutis poistesse ja tüdrukutesse sisendada usku, et korralikult treenides ja jäägitult rattaspordile pühendudes on võimalik kaugele jõuda. Tema põlvkond noori kutsus Jüri tol ajal «šefiks», sest treener kandis päikeseprille, mille sarnased olid Sylvester Stallone’il olnud oma filmides. Eesti ühe armastatuima võistluste kommentaatori Madis Kivilo sõnul, kelle treeneriks Jüri samuti oli, paistis ta juba noore treenerina silma pühendumusega ning kuigi vahel ütles ka karmilt, siis oli ta samas soe, sõbralik ja eriliselt mõnusa huumorimeelega, pannes kõiki jalgrattasporti armastama.