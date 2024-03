Pärnu liider peab teadmata ajaks korvpallist pausi tegema

«Uudis, mis mõjutab meid kõiki aga inimese tervis on kõige tähtsam,» on meie meeskonna juhi [Johan Kärbi] esimesed sõnad, kui saame teada, et meeskonna treeningutel ei osale enam Isaiah, seisab võistkonna Facebooki lehel.

«Hart ise on tänulik, et ta on veetnud nii palju aastaid korvpalliväljakul, ja on saanud elada põhimõtteliselt oma unistuses.

Eelmisel hooajal meie esindusmeeskonnaga liitunud Hart kogus sellel aastal keskmiselt 15 punkti. Palliplatsilt jääb ta määramata ajaks eemale, kuid fännid näevad teda saalis veel, ning ta jätkab oma meeskonna toetamist.»

Hart on Eesti-Läti liigas panustanud 25 mängus keskmiselt veidi enam kui 26 minutiga 13,9 punkti. See on tiimi parim ja kogu sarja 19. näitaja.