Laskesuusatajad pannakse hooaja lõpus karmilt proovile

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) on MK-sarja kalendrit plaaninud üldiselt niimoodi, et korra olümpiatsüklis väisatakse ka Põhja-Ameerikat. Viimati võisteldi Kanadas ja USAs hooajal 2018/19, kuid toona toimusid MK-etapid hooaja sees, mitte lõpus.

Nii mõnigi laskesuusataja on avaldanud nördimust, et hooaja otsustavateks etappideks on sportlased pandud keerulisse olukorda. Üks neist on prantslanna Julia Simon, kes hoiab MK-sarja kokkuvõttes kolmandat kohta, kaotades liidrile Ingrid Landmark Tandrevoldile 97 ja Lisa Vittozzile 4 punktiga.