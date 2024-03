Suure tähiseni jõudnud Harry Kane: loodetavasti on see Bayerni hooaja pöördepunkt

Bayernil on olnud suured raskused ning teada on seegi, et peatreener Thomas Tuchel paneb pärast hooaja lõppu ameti maha. Koduses Bundesligas jäädakse kümme vooru enne lõppu liidrist Leverkuseni Bayerist kümne punktiga maha ning ka Laziole oli avamäng kaotatud 0:1. Bayernit ähvardas esmakordselt pärast hooaega 2011/12 tühjade pihkudega jäämine ehk hooaeg, kus ei võideta ühtegi karikat.