MM-sarja parimaks hinnatav enam kui 30 km pikkune katse läbitakse laupäeval, 3. augustil. Kahel korral. Portaali Dirtfish meelest on tegemist rallimaailma parima uudisega nii viimase seitse aasta jooksul...

Ja miks katset vahepeal kavas polnud? «Põhimõtteliselt olid autod lihtsalt liiga kiired,» vastas Tarkiainen. «FIA ütles, et ehk leiaksime alternatiive. Viimati, kui seda sõideti, oli keskmine kiirus vist 136 km/h. Aga see on kõigest number.»