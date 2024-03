Bayern tahab oma suureks kerkinud konkurendilt peatreeneri üle lüüa

Saksamaa väljaande Bild teatel ootab Bayerni juhtkond vaid Alonso märguannet, et ta on valmis klubiga käsi lööma. Sellele on bossidest rohelise tule andnud nii Uli Höness kui ka Karl-Heinz Rummenigge. Võib meenutada, et praeguseks 42-aastane Alonso kandis aastatel 2014-2017 mängijana Bayerni särki.