Võrkpalliklubi andis Facebookis teada, et Juhkamit seganud põlvevigastus osutus sedavõrd tõsiseks, et vajas kirurgilist sekkumist. «Tänaseks on võistkonna kapten edukalt lõikuse üle elanud ning saab kinnitada, et kõik läks hästi ja Bigbank Tartu ridades näeb teda ka järgmisel hooajal! Kiiret paranemist,» soovis võrkpalliklubi.