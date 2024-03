WRC-sarja võib naasta ränkraske ralli

WRC-etapp on Türgis toimunud kaheksa korda, esmakordselt 2003. aastal, viimati aastatel 2018–2020. Ott Tänak on seal suuremate probleemideta finišisse jõudnud vaid korra, seda 2018. aastal, kui ta Toyota Yaris WRC-autoga võidutses. F1 etapp on riigis toimunud üheksa korda, esimest korda 2005. ning viimati 2020. ja 2021. aastal.