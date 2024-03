Raskesse õnnetusse sattunud vormelitäht täitis eluunistuse

39-aastane Kubica sai eelmisel nädalal toimunud WECi avaetapil 1812 km võistluse Kataris viienda koha. Tema tiimikaaslasteks AF Corse meeskonnas, mis on sisuliselt Ferrari tehasemeeskond, on noor venelasest võidusõitja, Iisraeli lipu all sõitev Robert Švartsman ja hiinlane Yifei Ye.

Kubica jaoks oli tegemist olulise võistlusega, sest 2012. aastal pidi temast saama Ferrari F1 meeskonna sõitja. 2011. aasta veebruaris pöörati see kõik peapeale. Itaalia mägiteedel toimunud rallisprindi esimesel kiiruskatsel tegi poolakas saatusliku sõiduvea ning rammis teepiiret – nõnda õnnetu nurga all, et see tungis tema Škoda Fabia salongi.