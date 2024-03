Jos Verstappen ütles eelmisel nädalal F1 avaetapil Bahreinis, et meeleolu Red Bulli meeskonna sees ei ole kiita. Ta viitas juba enam kui kuu kestnud nõiajahile tiimipealiku Christian Horneri ümber, keda süüdistati naisalluvale seksuaalsete sõnumite saatmises, kuid erapooletu uurimine tegi kindlaks, et süüdistused ei vasta tõele.

Max Verstappeni isa ütles eelmisel nädalal meediale, et Horneri ümber toimuv poleemika ajab inimeste suhted sassi. «Ta on alati väga otsekohene. Ta ei ole valetaja, see on kindel,» oli Max Verstappen sunnitud oma ise kohta ütlema, vahendab BBC.