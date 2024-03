Kergejõustiklastest õdesid kahtlustatakse eriti räiges dopingupettuses

22-aastane Sara Benfaresi organismist leiti keelatud aineid jaanuari lõpus tehtud dopinguproovist, need sisaldasid EPO ja testosterooni kasutamise jälgi. Rootsi Aftonbladeti teatel väidab Benfaresi isa Samir Benfares, et jooksja organismist leitud ravim oli tema tütre luuvähi raviks.

Tema sõnul on tütart ravitud ligi aasta ning aine on jooksja organismi sattunud seoses keemiaraviga. Kahtlust äratab aga asjaolud, et Benfares on samal ajal regulaarselt võistelnud ning pole oma vähidiagnoosist teatanud näiteks Saksamaa kergejõustikuliitu. Avalikult hakati vähist rääkima alles pärast positiivse dopinguproovi ilmsikstulekut.